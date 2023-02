Bonden stellen ziekenhuizen ultimatum cao, anders zondagsdienst

Als ziekenhuizen niet voor volgende week dinsdag 12.00 uur tegemoetkomen aan de eisen van de vakbonden voor de nieuwe cao, dan is een staking volgens die bonden “onvermijdelijk”. Vakbonden FNV, CNV, NU’91 en werknemersorganisatie FBZ hebben dat dinsdag in een brief laten weten aan koepelorganisatie Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Gedacht wordt aan een zondagsdienst, wat wil zeggen dat er op een doordeweekse dag gewerkt wordt alsof het weekend is, dus zonder geplande opnames. Spoedzorg gaat wel door. Wanneer zo’n zondagsdienst plaatsvindt is nog niet bekend, aldus een woordvoerster van FNV Zorg & Welzijn.

De cao voor ziekenhuispersoneel verliep op 1 februari. De bonden willen onder meer een loonsverhoging van 10 procent met een bodem van 100 euro. De NVZ heeft 5 procent nu en 5 procent aan het einde van dit jaar geboden. Bovendien willen de ziekenhuizen een cao voor twee jaar afsluiten, zo legt FNV uit. De bonden willen zich beperken tot een cao van één jaar.

De NVZ neemt volgens een woordvoerder de komende week om te bepalen wat de reactie op het ultimatum gaat zijn. Hij heeft het over “een hele, hele heftige brief, met heel veel eisen” die de NVZ van de bonden heeft gekregen. “Wij vinden nog steeds dat we een goed bod hebben neergelegd.”