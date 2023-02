In het midden en westen van het land is in de nacht van maandag op dinsdag code geel afgekondigd omdat plaatselijk sprake kan zijn van dichte mist. De waarschuwing geldt tot 10.00 uur voor de provincies Flevoland, Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland.

Het KNMI waarschuwt dat het verkeer en buitenactiviteiten hinder kunnen ondervinden van de dichte mist.