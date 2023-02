Donaties gemeenten na bevingen stijgen tot ruim 6 miljoen euro

Het bedrag dat Nederlandse gemeenten geven voor noodhulp na de aardbevingen in Turkije en Syrië is dinsdag opgelopen tot meer dan 6 miljoen euro. De meeste gemeenten maken het geld over op Giro555.

Ongeveer zestig gemeenten hebben tot op heden toegezegd dat ze per inwoner 1 euro doneren. De teller stond dinsdagmiddag op bijna 6,1 miljoen euro. Dat komt overeen met ongeveer een derde van de totale Nederlandse bevolking.

Amsterdam geeft ongeveer 905.000 euro, Rotterdam zo’n 664.000 euro en Utrecht circa 362.000 euro. In de afgelopen dagen zijn onder meer Haarlem (ruim 165.000 euro), Haarlemmermeer (162.000 euro) en Leiden (127.000 euro) daar bij gekomen. Eerder besloten steden als Eindhoven, Tilburg, Apeldoorn, Arnhem en Enschede om geld te doneren.

Den Haag, de derde stad van het land, sluit zich niet aan bij het initiatief. “Dat was een lastig besluit, maar we kunnen als college het geld dat we hebben maar één keer besteden. Dat geld is niet van ons, maar van de inwoners van Den Haag”, aldus de gemeente. Als Den Haag wel had meegedaan en 1 euro per inwoner had overgemaakt, zou de gemeente ruim 562.000 euro hebben gedoneerd.

Zutphen doneert 2 euro per inwoner. Twee mensen uit de Gelderse plaats zijn door de aardbevingen om het leven gekomen, en een derde Zutphenaar wordt nog vermist. Ze waren in de Turkse stad Antakya. Het geld, in totaal 100.000 euro, is bestemd voor die stad, “de plek waar Zutphen zich nu zo verbonden mee voelt”.