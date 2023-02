Douane vindt 128 kilo cocaïne onder zeeschip in Amsterdam

Het duikteam van de douane heeft afgelopen zaterdag tijdens een controle 128 kilo cocaïne gevonden onder een zeeschip in het Westelijk Havengebied in Amsterdam, zo meldt de douane dinsdag. Het schip kwam uit Brazilië en lag in de Westhaven.

Op een foto is te zien dat de drugs in drie pakketten met touwen aan het schip waren bevestigd. De cocaïne is inmiddels vernietigd. Er is vooralsnog niemand aangehouden. De zaak wordt verder onderzocht door het zogeheten HARC-team in Amsterdam, een samenwerkingsverband tussen de politie, FIOD en de douane.