Eindstand opbrengst Turkije-benefiet Haarlem: 44.000 euro

Het benefietconcert maandagavond in de Philharmonie Haarlem voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië heeft ruim 44.0000 euro opgeleverd. Dat heeft het theater dinsdag laten weten. Maandagavond was er al een eindstand gemeld, maar in dit bedrag waren de opbrengsten van de bar nog niet meegeteld.

In Haarlem traden onder anderen Douwe Bob, VanVelzen, Willeke Alberti, Trijntje Oosterhuis en Candy Dulfer op. De opbrengst uit de kaartverkoop en horeca gaat volledig naar Giro555.

De komende weken vinden er nog in verschillende steden benefieten plaats. Dinsdagavond is er in Theater Meervaart in Amsterdam een benefiet, vrijdag is er een speciale avond in De Doelen in Rotterdam. Podium Mozaïek in Amsterdam houdt woensdag 22 februari een benefietavond.

Woensdag is er een Nationale Actiedag voor Giro555. Het dodental door de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië blijft ondertussen stijgen. De Wereldgezondheidsorganisatie zei zondag dat zeker 35.000 mensen om het leven zijn gekomen.