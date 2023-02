Groningse organisaties: kabinet moet ingrijpen na enquêterapport

Organisaties die de belangen van Groningers uit het aardbevingsgebied behartigen, verwachten vernietigende conclusies van de parlementaire enquêtecommissie die het Groningse gasdossier heeft onderzocht. Belangrijk is vooral dat het kabinet in actie komt en aan de slag gaat met de aanbevelingen uit het rapport. Verbetering van de versterkingsoperatie en schadeafhandeling is “haast een voorwaarde”, zegt voorzitter Coert Fossen van de Groninger Bodem Beweging.

“Het moet wel concreet worden”, voegt Fossen toe. “Met woorden alleen zal Groningen niet tevreden zijn.” Dat vindt ook Jan Wigboldus, voorzitter van het Groninger Gasberaad. Het kabinet moet volgens hem “geld steken in projecten die Groningen vooruit helpen. En wat meer vertrouwen hebben in de mensen die er wonen.” Fossen voegt toe dat erkenning nodig is van het leed van Groningers. “En erkenning houdt ook in: een stukje compensatie.”

Politieke consequenties, zoals het vallen van het kabinet of het opstappen van bewindspersonen, is volgens Fossen allesbehalve nodig. “Sterker nog, wij vinden eigenlijk: dat politieke theater, doe dat vooral niet in dit geval.” Dat zou de zaken alleen maar vertragen, denkt de voorzitter van de Groninger Bodem Beweging. “Laat het huidige kabinet de zaak nou maar oplossen.” Het liefst ziet hij dat het kabinet als geste besluit om de gaskraan toch dit najaar al helemaal dicht te draaien.

Op vrijdag 24 februari komt de enquêtecommissie met haar rapport, gebaseerd op onderzoek achter de schermen en openbare verhoren die tussen juni en oktober vorig jaar zijn gehouden. Beide Groningers hebben met gemengde gevoelens een groot deel van de verhoren gevolgd. Enerzijds waren sommige verhoren bij vlagen zeer emotioneel, anderzijds bevestigden de gesprekken met betrokkenen en deskundigen wat Groningers al lange tijd zeggen. “Het maakte duidelijk hoe lang en hoe diep dit ingrijpt in het leven van mensen”, zegt Fossen. Wigboldus: “De rest van Nederland heeft nu ook eens onafhankelijk kunnen ervaren hoe het hier geweest is.”

De openbare verhoren maakten ook pijnlijk duidelijk hoe Groningen decennialang door Den Haag is behandeld. “Hier is een bodemschat en hier zijn honderden miljarden verdiend. En dan ga je met mensen om alsof ze criminelen zijn”, zegt Wigboldus. Ook Fossen benadrukt dat “hier een gigantische schat uit de bodem is weggehaald, en slechts een procent is weer in Groningen geïnvesteerd”. Dat geeft inwoners volgens hem het gevoel er niet bij te horen. “Zijn wij een soort kolonie?”