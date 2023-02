In ruim 200 gemeenten vrijwilligers met beperking in stemlokaal

In ruim tweehonderd gemeenten werken vrijwilligers met een licht verstandelijke beperking op de stemlocaties tijdens de komende Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. Een flinke toename, ziet de organiserende stichting Prokkel, want bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar werkten nog in 130 gemeenten vrijwilligers met een beperking. Deze mensen worden gekoppeld aan een ‘reguliere’ vrijwilliger, als duo werken ze samen bij het stemlokaal of tijdens het tellen van de stemmen.

Er hebben zich ongeveer vijfhonderd mensen met een beperking gemeld als vrijwilliger voor de stemlocaties. Inmiddels zijn zo’n 250 mensen aan een partner gekoppeld. De meeste zogeheten ‘prokkelduo’s’ zijn te vinden in Veenendaal (tien duo’s) en Assen (negen duo’s).

“En het mooie is, gemeenten staan nog altijd open voor vrijwilligers met een lichte beperking”, aldus een woordvoerster van stichting Prokkel. De stichting zoekt nog vrijwilligers in het hele land, zoals in Sint-Michielsgestel, Urk, Wageningen, Voorne aan Zee en Westland. Mensen kunnen zich aanmelden via de website van de stichting.

Sommige provincies stellen hun provinciehuis open voor de trainingen voor de prokkelduo’s. Er waren al trainingen in het provinciehuis van Utrecht en Drenthe. Komende donderdag is er een training op het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem.

“Mensen met een verstandelijke beperking zijn meer dan hun beperking, zij willen en kunnen van betekenis zijn in de samenleving”, aldus de stichting. Dat vrijwilligers met een verstandelijke beperking kunnen helpen op stemlocaties “draagt bij aan een inclusieve samenleving en een positieve beeldvorming in de maatschappij”.