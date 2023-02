Kabinet: marechaussee moet direct stoppen met etnisch profileren

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) geeft de Koninklijke Marechaussee opdracht om “onmiddellijk” te stoppen met etnisch profileren bij grenscontroles. “De rechter heeft zich duidelijk uitgesproken”, zo zei hij tegen de Tweede Kamer. Hij kreeg daar vragen over van DENK-Tweede Kamerlid Stephan van Baarle die het kabinet racisme verweet.

Eerder dinsdag deed het Amsterdamse gerechtshof een uitspraak over etnisch profileren door de marechaussee bij grenscontroles. “Er werden profielen opgesteld, daarbij speelde etniciteit een rol”, aldus Van der Burg. Hij merkte op dat die controles tot vandaag doorgingen omdat een lagere rechter had geoordeeld dat deze werkwijze was toegestaan. Uiteindelijk doet dat er niet meer toe, zegt Van der Burg, omdat een hogere rechter daar anders over denkt.

DENK, D66, PvdA, GroenLinks en SP vroegen de staatssecretaris om niet in cassatie te gaan tegen de uitspraak van het gerechtshof. Die belofte wilde hij nog niet doen omdat de juristen op het ministerie de uitspraak nog bestuderen. Hij vindt dat het kabinet “alle rechtsmiddelen moet kunnen inzetten”.

De VVD vroeg Van der Burg of deze uitspraak “een tegenvaller voor de strijd tegen mensenhandel” is. Van der Burg noemde dat “een ingewikkelde”, omdat ook voor de bestrijding van mensenhandel profielen worden gemaakt. De marechaussee moet volgens hem ook die werkwijze tegen het licht houden. De SP wilde weten of de overheid nu ook op andere terreinen stopt met etnisch profileren. Dat gaat Van der Burg nog bespreken.