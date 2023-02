Opnieuw heeft een deel van het land last van dichte mist. In de noordelijke provincies heeft het KNMI tot in de loop van de ochtend code geel afgegeven. Het gaat om Noord-Holland, Friesland, Groningen en Drenthe.

Volgens het weerinstituut kan het zicht plaatselijk minder dan 200 meter zijn. In de ochtend lost de mist geleidelijk op. In de afgelopen dagen gold vaker code geel omdat plaatselijk sprake was van dichte mist.