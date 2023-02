Meer dan 170 BN’ers doen mee aan actiedag Giro555

Meer dan 170 bekende Nederlanders gaan woensdag in Hilversum aan de slag in het actiecentrum voor Giro555. Ze nemen in Beeld & Geluid telefoontjes aan in het belpanel of helpen mee op sociale media. Ook mensen uit de Turkse en Syrische gemeenschap en religieuze leiders nemen plaats achter de telefoon.

Op de radio, televisie en in andere media wordt de hele dag verslag gedaan van de actie voor de getroffenen van de aardbevingen. Radiozenders NPO FunX en NPO 3FM bijten het spits om 05.55 uur af met een gezamenlijke ochtendshow, waarin de laatste tussenstand wordt gemeld. ’s Avonds is er een live-uitzending op NPO 1, een samenwerking van NPO, RTL en Talpa, waarna de voorlopige eindstand duidelijk wordt.

De laatst gemelde tussenstand van Giro555 was van maandag, toen er bijna 25 miljoen euro binnen was. De landelijke actie is bedoeld om geld in te zamelen voor noodhulp als onderdak, kleding, medische zorg en voedsel voor de getroffenen.