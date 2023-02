Nederlands zoek- en reddingsteam USAR voor herstel in Spanje

Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR is in Spanje om te herstellen van een week zoeken in Turkije naar overlevenden van de aardbevingen. USAR-commandant Arjen Littooij meldt dat hij de 65 teamleden welkom heeft geheten op de luchthaven van Malaga en dat woensdag de debriefing begint. “Onder de indruk van de eerste verhalen van de zwaarste maar ook succesvolste inzet in de afgelopen twintig jaar.”

Waar het team precies is, wordt niet bekendgemaakt, meldt een woordvoerder van USAR (Urban Search and Rescue Team). Momenteel hebben de leden “rust om te kunnen herstellen”. Ook wordt gekeken hoe het mentaal met ze gaat. “Het is een tussenstapje”, voordat het team weer terugkeert naar familie en vrienden in Nederland.

Het USAR-team vloog vorige week na de zware aardbevingen naar Turkije om te zoeken naar de vele vermisten. De Nederlanders hebben twaalf mensen en een hond gered. Het team heeft de werkzaamheden overgedragen en is maandag uit het gebied vertrokken. Donderdag landen de reddingswerkers op vliegbasis Eindhoven. Volgens USAR is het gezien de beperkte capaciteit op het militaire vliegveld niet de bedoeling dat mensen daarnaartoe komen. De Turkse ambassade organiseert binnenkort een speciale dankbijeenkomst.