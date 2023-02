OM komt met eis in strafzaak ‘Zwarte Cobra’

Het Openbaar Ministerie spreekt dinsdag de strafeis uit in de strafzaak tegen Henk R., alias ‘de Zwarte Cobra’. De 71-jarige R., in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw prominent speler in het vaderlandse criminele circuit, wordt verdacht van een dubbele moord in 1993 in Antwerpen.

Slachtoffers waren de Griekse diamantair en drugshandelaar Henie Shamel (55) en zijn vriendin Anne de Witte (44). Zij werden op 9 mei 1993 kort na middernacht in hun geparkeerde auto onder vuur genomen door twee mannen en overleden enkele dagen later aan hun verwondingen. De dubbele moord was een van de zaakdossiers in het grote liquidatieproces Passage. De uitvoerders werden in die strafzaak veroordeeld, maar R. niet. Hij zat vanwege een plan om xtc te smokkelen sinds eind 2003 gevangen in de VS. In 2021 werd hij overgebracht naar Nederland.

Het OM meent dat R. de moord heeft verordonneerd om een miljoenenschuld die hij bij Shamel zou hebben gehad vanwege een onderschepte partij drugs. Bij de start van de strafzaak maandag ontkende R. dat in felle bewoordingen. “Absoluut niet”, zei hij, toen een van de rechters hem vroeg of hij achter de moorden zit. Ook ontkende hij een schuld te hebben gehad bij Shamel. Zijn advocaat zei eerder dat er volop aanwijzingen zijn dat niet R., maar de in 2020 overleden drugshandelaar Stanley Kai Esser de dubbele liquidatie heeft gelast.

De strafeis van het OM wordt aan het begin van de middag verwacht.