Onderzoek Defensie: 1 op 3 ervaart grensoverschrijdend gedrag

Uit een onderzoek blijkt dat een op de drie medewerkers van Defensie de afgelopen drie jaren grensoverschrijdende opmerkingen (discriminatie, seksueel getint, intimidatie) heeft ervaren tijdens het werk. Dat komt naar voren uit een onderzoek van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, luitenant-generaal Frank van Sprang. Deze ‘ombudsman’ spreekt van “een zorgelijke constatering”.

In bijna de helft van de gevallen (49 procent) komt de opmerking van iemand die hoger in de hiërarchie staat. Vrouwen zijn vaker het slachtoffer dan mannen. Meer dan de helft van de respondenten voelt de opmerkingen als zwaar of zeer zwaar grensoverschrijdend. Vaak (69 procent) was er een getuige aanwezig en in een kwart van de gevallen maakt steeds dezelfde persoon de opmerkingen. Bijna een op de vier praat met niemand na zo’n ervaring en bijna een op de vijf geeft aan (zeer) ontevreden te zijn over de genomen actie.

Van Sprang vindt dat er meer aandacht moet komen voor het probleem tijdens de opleidingen en trainingen. Verder moet de bewustwording van de impact van dergelijke opmerkingen bij de hogere rangen en functies worden verbeterd en moet meldingsbereidheid worden vergroot. Volgens Defensie is het onderzoek van de IGK “opnieuw een belangrijk signaal”. Verbetering van de sociale veiligheid is al een aantal jaren een prioriteit voor het ministerie.

Aan de enquête namen 666 medewerkers van het ministerie deel. Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat de gesloten cultuur van Defensie, met tradities en een grote sociale controle, een voedingsbodem is voor dit soort gedrag en ervoor zorgt dat mensen niet snel meldingen doen. Ook bleken klachten niet altijd serieus te worden genomen.