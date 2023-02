Politie pakt activisten op die tunnelwanden A12 bekladden

De politie zegt dinsdagmiddag vijf activisten van Extinction Rebellion te hebben opgepakt die langs de A12 in Den Haag tunnelwanden aan het bekladden waren. De vijf zitten vast.

Eveneens dinsdag stonden klimaatactivisten voor de rechter die voorafgaand aan de blokkade op de A12 waren aangehouden. Zij zijn het oneens met het gebiedsverbod dat ze opgelegd kregen van het Openbaar Ministerie.

Extinction Rebellion had de Utrechtsebaan, het stuk A12 in Den Haag, aangewezen als plek om op 28 januari te demonstreren tegen subsidies voor fossiele energie. Op sociale media werd mensen opgeroepen naar de blokkade te komen. Opruiing, vond het OM. De acht kregen een gebiedsverbod.

In een kort geding, vlak voor die blokkade, besloot de rechter de beslissing bij de raadkamer te laten. Die moet nu bepalen of dat gebiedsverbod terecht was of niet. Daarover was dinsdag een zitting. De uitspraak volgt dinsdag 28 februari.

De volgende demonstratie van Extinction Rebellion op dat stukje van de A12 staat gepland op 11 maart.