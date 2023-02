Studenten krijgen alsnog studieboeken van gestopte leverancier

Studenten die nog wachten op studieboeken die ze hebben besteld bij het gestopte Studystore krijgen die uiterlijk eind februari.

Maandagavond maakte moederbedrijf The Learning Network (TLN) bekend per direct te stoppen met Studystore. Studystore uit Kampen is een van de grootste leveranciers van schoolmaterialen in Nederland voor het mbo, hbo en wo.

Studenten ontvangen hun geld terug voor materiaal dat ze niet kunnen krijgen omdat boeken bijvoorbeeld niet op voorraad zijn. Hoeveel boeken wel geleverd kunnen worden, is volgens een woordvoerster nog niet duidelijk. “We doen er alles aan om te leveren. Alle studenten worden in elk geval geholpen.” Digitaal studiemateriaal blijft wel te gebruiken.

In een verklaring meldt TLN dat er vorig jaar flinke problemen waren met leveringen van studiematerialen. Omdat deze problemen bleven spelen is besloten te stoppen met Studystore. TLN heeft nog wel de merken VanDijk en Studieshop.be voor boeken voor middelbare scholieren.