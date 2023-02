Twee verdachten aangehouden voor explosie bij huis in Rotterdam

De politie heeft dinsdagochtend twee jongens aangehouden in een onderzoek naar een explosie bij een huis in Rotterdam begin februari. In Diemen hield de politie een 19-jarige verdachte aan, in Amsterdam een 15-jarige verdachte.

De explosie was in de nacht van donderdag 2 op vrijdag 3 februari bij een woning aan de Lunenburgdam in Rotterdam, in de wijk Beverwaard. De bewoners waren thuis, maar bleven ongedeerd. Wel was er veel schade aan het huis.

“Uit het onderzoek, waarbij onder andere camerabeelden werden veiliggesteld en bekeken, kwam informatie naar voren die de politie op het spoor van de twee verdachten zette”, zo meldt de politie nu. Het onderzoek naar hun rol en de toedracht gaat nog door.