Vierdaagse vrijwel uitverkocht, sneller dan ooit

Bijna alle startbewijzen voor de 105e Vierdaagse in Nijmegen zijn verkocht. Dinsdagmiddag waren er volgens Mark Prinsen van Stichting De 4Daagse nog ongeveer honderd startkaarten te koop na een stormloop op maandag. Hij verwacht dat alle startbewijzen dinsdagavond of uiterlijk woensdagmorgen op zijn en dan hebben zich 47.000 deelnemers ingeschreven.

“De Vierdaagse was nog nooit eerder zo snel volgeboekt”, zegt Prinsen. “Daar zijn we heel blij mee, want we hebben het inschrijfgeld van 109 euro per deelnemer hard nodig om het evenement te organiseren met alle stijgende kosten van tegenwoordig. We zijn, zo blijkt, populairder dan ooit.”

Maandag ontstonden problemen toen de vrije inschrijving voor de Vierdaagse van start ging. De website raakte overbelast en wandelliefhebbers moesten online aansluiten in een rij met meer dan 20.000 wachtenden voor zich. Pas laat in de middag was de wachtrij weggewerkt. Dinsdag werkt het inschrijfportaal probleemloos volgens Prinsen.

De Vierdaagse werkt dit jaar voor het eerst zonder loting voor een startbewijs. Er kunnen vanwege de veiligheid maximaal 47.000 lopers meedoen. Wie zich aanmeldt, moet meteen het inschrijfgeld betalen. De vrije inschrijving is mogelijk tot half juni, maar de wandelliefhebbers hebben volgens de organisatie meer haast dan ooit.

Het was sinds 2009 nodig om te loten voor een startbewijs. Dit jaar is dat om verschillende redenen veranderd. Vorig jaar was de eerste Vierdaagse na de coronapandemie voor het eerst niet volgeboekt. Er schreven zich 44.164 mensen in, van wie er 34.934 de finish haalden.