Voetballer Ihattaren weer op vrije voeten maar blijft verdachte

De 21-jarige man uit Utrecht die zondag werd aangehouden in Amsterdam is weer op vrije voeten, meldt de politie. Hij geldt nog wel als verdachte. Bronnen meldden eerder aan het ANP dat het gaat om voetballer Mohamed Ihattaren. De politie heeft dat niet bevestigd.

Volgens De Telegraaf wordt Ihattaren verdacht van het mishandelen van zijn ex-vriendin. Een politiewoordvoerder kon dinsdagmiddag niet zeggen waar de man van verdacht wordt en of er aangifte tegen hem is gedaan. Wel meldde ze dat het onderzoek in de zaak verdergaat. Maandag meldde de politie dat het huis van de verdachte in Vleuten is doorzocht.