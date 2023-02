57 miljoen euro ingezameld op Giro555 voor Turkije en Syrië

Tot nu toe is meer dan 57 miljoen euro ingezameld op Giro555 voor de getroffenen van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Dat werd bekendgemaakt in het actiecentrum in Beeld & Geluid in Hilversum op de landelijke actiedag.

De teller stond even na 19.00 uur al op ruim 54,7 miljoen euro en liep in de avond verder op. Aan het begin van de middag was de tussenstand 41,9 miljoen euro en de actiedag begon met een bedrag van ruim 28,6 miljoen euro. Rond 22.15 uur, na de live-uitzending op NPO 1, wordt de voorlopige eindstand verwacht.

In Beeld & Geluid begon om 05.55 uur de nationale actiedag van Giro555 voor aardbevingsslachtoffers. Zo’n tweehonderd bekende Nederlanders en vertegenwoordigers van de Turkse en Syrische gemeenschap helpen mee in het belpanel of op sociale media.