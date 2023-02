Actievoorzitter Giro555: betrokkenheid bij hulpactie is groot

De ramp in Turkije en Syrië is in Nederland “heel erg aangekomen”. Dat zegt Michiel Servaes, actievoorzitter van Giro555, bij de start van de landelijke actiedag voor de slachtoffers van de aardbevingen. “Ik denk dat veel mensen zich realiseren hoe hard de hulp nu nodig is en dat ze zelf ook iets willen doen.”

Volgens hem heeft de enorme betrokkenheid enerzijds te maken met de grote Turkse en Syrische gemeenschap in Nederland. “Maar ook omdat het echt een menselijk drama is, op zo’n grote schaal. Mensen in Nederland voelen dat. De beelden die we zien uit het rampgebied zijn natuurlijk heel indringend en komen hard binnen.”

Servaes is zelf in het rampgebied geweest en zag met eigen ogen de verwoesting in onder andere de Turkse provincie Hatay. “Ik reed soms urenlang en zag dorp na dorp, stad na stad in puin liggen. Dan komt het pas echt binnen en realiseer je je hoeveel hulp er nodig is.”

In beide landen werd direct na de aardbevingen noodhulp verleend door negen van de elf samenwerkende hulporganisaties. Er wordt ter plekke dus al geld uitgegeven, legt Servaes uit. “Dat gebeurt uit de eigen reserves. De opbrengst van Giro555 wordt deels gebruikt om dat te vergoeden, maar omdat er zoveel hulp nodig is plannen we ook vooruit voor de komende maanden”, zegt hij. Want behalve noodhulp is er ook op de lange termijn geld nodig voor de slachtoffers. Het gaat dan onder meer om tenten, sanitair en psychosociale hulp.

Hoeveel geld Giro555 in totaal op zal halen, is voor Servaes moeilijk in te schatten. “Het doel is om zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen te bereiken. Hoe lang we dat kunnen doen, hangt af van hoeveel geld we ophalen. Maar ik heb goede hoop op een mooie opbrengst.”