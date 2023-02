Douane onderschept schip met illegale bestemming Rusland

De Nederlandse Douane heeft in het Waddengebied eind januari een schip tegengehouden dat illegaal op weg was naar Rusland. Het schip heeft een Russische eigenaar en stond daarom al op een speciale lijst om te voorkomen dat het zonder toestemming zou uitvaren. Toen douaniers het schip op zee zagen werd daarom meteen ingegrepen.

Volgens een woordvoerder van de Douane hebben ze het schip teruggeleid naar de haven van Harlingen waar het vaartuig aan de ketting lag. Pas bij nadere controle bleek dat het schip onderweg was naar Rusland.

De zegsman kan niet veel details prijs geven over de zaak, maar laat wel weten weten dat het niet om een luxe jacht gaat. In totaal staan er momenteel 26 schepen onder verscherpt toezicht van de douane als gevolg van de sancties tegen Rusland, waaronder 23 jachten en drie andere vaartuigen. Dit is een van die andere vaartuigen.

Naar het bedrijf uit Harlingen waarbij het schip zich de afgelopen tijd bevond liep al een onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie. Volgens het Functioneel Parket van het OM is de bemanning van het schip geen verdachte in dat onderzoek. Daarom is de bemanning ook niet gearresteerd.