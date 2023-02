Drie boerderijen uitgekocht voor milieuvergunning Lelystad Airport

De Schiphol Group heeft drie boerderijen uitgekocht om mogelijk te maken dat Lelystad Airport een milieuvergunning krijgt. Dat meldt minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) in twee Kamerbrieven waar Omroep Flevoland over schrijft. Zo kan de luchthaven aan de stikstofregels voldoen. De Tweede Kamer beklaagde zich onlangs over deze praktijk, omdat luchthavens zo boeren die met vergelijkbare problemen zitten de pas afsnijden.

Het was al langer bekend dat de Schiphol Group boerderijen heeft opgekocht, maar nog niet om hoeveel bedrijven het ging voor Lelystad Airport. Eerder is al gemeld dat voor Schiphol negen agrarische bedrijven zijn uitgekocht.

Lelystad Airport is een zogenoemde PAS-melder. Dat is een bedrijf dat onder de oude stikstofwetgeving mocht uitbreiden zonder vergunning en alleen een melding hoefde te maken. Door deze wetgeving trok de Raad van State ongeveer vier jaar geleden een streep, waardoor de luchthaven ineens wel een vergunning nodig had. Een grote groep boeren heeft hetzelfde probleem. Die vinden het oneerlijk dat de staatsdeelneming Schiphol Group bedrijven uitkoopt om stikstofruimte te krijgen, terwijl zij met de problemen blijven zitten.

Van der Wal zegt dat het luchthavenbedrijf handelt volgens de regels. Ze werkt aan wetgeving om meer controle uit te oefenen op de handel in stikstofrechten en tot die tijd kan ze de praktijk niet veranderen. Het verandert de zaak volgens de bewindsvrouw niet dat de Schiphol Group een staatsdeelneming is. Het ministerie van Financiƫn is op afstand geplaatst als meerderheidsaandeelhouder en beslissingen over het bedrijf worden genomen door het bestuur.