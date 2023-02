Erasmusbrug en Erasmus MC in het rood voor aardbevingsslachtoffers

De Erasmusbrug en de toren van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam worden woensdagavond rood verlicht. Dat wordt gedaan als eerbetoon aan de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Het is ook een ondersteuning van de landelijke actie van Giro555, melden het ziekenhuis en de gemeente woensdag.

“Het Erasmus MC leeft mee met de slachtoffers van de aardbeving en iedereen die is geraakt door de ramp”, zegt het ziekenhuis.

Op het Rotterdamse stadhuis zal de vlag halfstok hangen. Daarnaast zal burgemeester Ahmed Aboutaleb woensdagavond deelnemen aan het belpanel van Giro555.