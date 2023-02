Gemeenten doneren samen 8,6 miljoen euro aan Giro555

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft namens 109 Nederlandse gemeenten een cheque overhandigd aan Giro555 van ruim 8,6 miljoen euro voor Turkije en Syrië. Hij deed dat in een uitzending van de NOS vanuit het actiecentrum in Beeld & Geluid in Hilversum, waar hij eerder deelnam aan het belpanel.

Het exacte bedrag op de cheque was 8.622.832 euro. De meeste gemeenten hebben 1 euro per inwoner gedoneerd voor hulp aan de getroffenen van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Eerder op de dag werd bekend dat ook provincies geld overmaken aan Giro555.

Actievoorzitter van Giro555 Michiel Servaes nam de cheque in ontvangst. Hij noemde het “fantastisch” dat zoveel gemeenten hieraan hebben bijgedragen.

Marcouch noemde het “heel mooi en ontroerend te zien hoe heel Nederland betrokken is bij wat er in Syrië en Turkije gebeurt”. “Je krijgt hele emotioneel betrokken mensen aan de lijn die heel graag willen helpen”, zei hij toen hij uit het belpanel kwam. “Er was een mevrouw die een bedrag doneerde en zei dat ze helaas niet meer kon doen dan dit, waarop ik zei: dit is al heel groots dat u op deze manier helpt.”

De burgemeester zei dat hij het belangrijk vindt om te helpen. “Wat daar gebeurt, raakt ons direct in onze gemeenschappen. We kennen misschien allemaal wel iemand die iemand in de omgeving verloren heeft, of net gered of gewond. Deze aardbevingen raken ons in de ziel.”

In Arnhem zijn volgens Marcouch al veel initiatieven om te helpen. Zo klinkt woensdag om 18.00 uur vanaf de Eusebiuskerk in Arnhem het Turkse volkslied als teken van solidariteit.