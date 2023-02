Gemeenten willen weer praten over cao en beloven nieuw bod

Nederlandse gemeenten willen graag om tafel met vakbonden voor onderhandelingen over een nieuwe cao en komen “over een paar weken” met een nieuw bod. Dat zei Ton Heerts, die namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten de gesprekken leidt, op de landelijke manifestatie die bonden hadden georganiseerd. Met die protestdag willen ze de eisen voor een betere cao kracht bij zetten.

Vakbonden eisen onder andere een loonsverhoging van 12 procent over een periode van één jaar. Ook willen ze in het vervolg een automatische compensatie voor de inflatie. Gemeenten willen zo ver niet gaan met het verhogen van de lonen.

“Ik begrijp dat 5 procent te weinig is, maar 12 procent is overvragen”, zei Heerts, wat werd beantwoord met boe-geroep. “We komen over een paar weken met een nieuw bod.”

De oproep om weer in gesprek te gaan komt op het moment dat vakbonden nieuwe stakingen bij de gemeentes als Amsterdam, Den Bosch en Maastricht aankondigen. Dat levert onder meer problemen op met de stadsreiniging. Bij eerdere acties in Utrecht, Den Haag en Rotterdam was op straten te zien dat vuilnis zich ophoopte.

De landelijke manifestatie in Utrecht trok zo’n vijfhonderd mensen. Marieke Manschot van de FNV vertelde het publiek dat het in haar thuisstad Den Haag een “puinbak” wordt doordat de reinigingsdienst sinds maandag te maken heeft met acties. “Dat is een goed teken”, aldus Manschot.

Juan Schot van vakbond CNV zei dat er wat de vakbonden betreft morgen een bevredigend akkoord ligt. “Anders gaan we nog heel lang door. Het wordt een pestzooi in Rotterdam”, aldus Schot. “Hier staan de mensen die het niet kunnen lijden om hier te zijn, de stadsreinigers, die een risico nemen. Maar jullie doen het ook voor de mensen in de torens daar”, zei Schot, doelend op de ambtenaren in het Stadskantoor van Utrecht.