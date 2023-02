Honderden Turken uit aardbevingsgebied melden zich voor visum

Enkele honderden mensen uit het aardbevingsgebied in Turkije hebben zich tot nu toe bij de Nederlandse ambassade in Ankara aangemeld met een verzoek voor een visum om tijdelijk naar familie in Nederland te gaan. De mails met de aanvragen worden met voorrang doorgestuurd naar de internationale organisatie VFS Global, die wereldwijd visa verzorgt, meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze krijgen dan sneller een afspraak.

Het departement had de versnelling van het begin van de visumprocedure volgens de woordvoerder vorige week al op de site gezet. De maatregel geldt alleen voor mensen met de Turkse nationaliteit die een partner of familie in Nederland hebben.

De voorrang bij een aanvraag vanuit Turkije betekent niet dat de regels en voorwaarden voor een visum zijn versoepeld, benadrukt de woordvoerder. Het kabinet heeft daar nog geen besluit over genomen, zo gaven minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) eerder aan. Zij wilden eerst onderzoeken hoe zo’n maatregel zou uitpakken en overleggen met andere landen. Duitsland en BelgiĆ« hebben al wel geregeld dat slachtoffers vanuit het aardbevingsgebied sneller naar familie of vrienden kunnen gaan.

Door de aardbevingen in Turkije en Syriƫ zijn zeker anderhalf miljoen mensen dakloos geraakt.