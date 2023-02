Minister Van der Wal wil advies van RDA over samenleven met wolf

Minister Christianne van der Wal van Natuur wil een advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) over het samenleven van mensen en wolven in Nederland. De raad moet daarvoor een brede maatschappelijke dialoog organiseren en verkennen hoe de verschillende standpunten over de wolf liggen. De dialoog is volgens Van der Wal nodig om verdere verharding van het debat te voorkomen.

Dat schrijft de bewindsvrouw in een brief aan Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland. GS vroegen de minister in november of het beschermingsniveau van het roofdier aangepast kon worden zodat het mogelijk is een probleemwolf te verjagen of desnoods te doden. Dat gebeurde nadat op De Hoge Veluwe een of meer jonge wolven te dicht bij mensen kwamen. De provincie wilde optreden met een paintballgeweer, maar dat is door de rechter verboden omdat de wolf internationaal op allerlei manieren beschermd is. Overijssel, Drenthe en Friesland hebben deze week ook aan Van der Wal gevraagd om aanpassing van beschermingsregels voor wolven.

Van der Wal schrijft dat ze de zorgen over de wolf begrijpt. “Maar ik heb een verantwoordelijkheid voor de natuur in Nederland en ik wil helpen om de verrijking van onze natuur, die de wolf is, te behouden. Ik vind het niet verstandig vooruit te lopen op de dialoog en het advies van de RDA”, laat ze Gelderland weten.

Van der Wal vindt dat in Nederland samenleven met de wolf mogelijk is. “We moeten manieren vinden om samen te leven met de wolf in een klein land, waardoor wolf, mens en dieren die gehouden worden dicht op elkaar leven.” In het gevraagde advies van de RDA moeten onder meer angstgevoelens voor de wolf en bescherming van vee tegen de wolf aan de orde komen. Als uit het advies blijkt dat een heroverweging van de beschermde status van wolven gerechtvaardigd is, gaat de minister onderzoeken of en hoe dat kan.