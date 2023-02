Na actiedag Giro555 bijna 89 miljoen binnen voor Turkije en Syrië

De voorlopige eindstand van de actiedag van Giro555 bedraagt rond 22.15 uur bijna 89 miljoen euro. Verschillende radio- en televisiezenders deden woensdag aan de actiedag mee om geld op te halen voor de aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië en het kabinet besloot 10 miljoen euro extra vrij te maken voor hulp, zo maakte minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) woensdagochtend bekend. Met het opgehaalde geld voorzien de hulporganisaties duizenden mensen van eten, onderdak en medische zorg.

“Het is overweldigend hoeveel geld er gegeven is door heel Nederland”, reageert actievoorzitter Michiel Servaes. “Er zijn zo ongelooflijk veel mensen in actie gekomen door ons panel te bellen of online te doneren, maar ook door het hele land zijn acties opgezet door jong en oud. En al dat geld is hard nodig en wordt goed besteed aan de noodhulp in Turkije en Syrië. Giro555 blijft open voor de slachtoffers van de aardbeving.”

In Beeld & Geluid in Hilversum begon om 05.55 uur de nationale actiedag voor de getroffenen van de aardbevingen. De teller van Giro555 stond toen nog op 21,4 miljoen euro. De radiozenders NPO FunX en NPO 3FM trapten de actiedag af met een gezamenlijke ochtendshow en meer dan 170 bekende Nederlanders, vertegenwoordigers uit de Turkse en Syrische gemeenschap en religieuze leiders namen plaats in het belpanel of hielpen mee op sociale media. Om 20.30 uur begon de live-uitzending op NPO 1, die werd gepresenteerd door Chantal Janzen.

Het exacte bedrag dat tot nu toe is opgehaald is 88.921.469 euro. De 10 miljoen euro van het kabinet voor Giro555 komt bovenop de 10 miljoen euro die het kabinet vorige week al had vrijgemaakt voor noodhulp in Syrië. De samenwerkende hulporganisaties openden Giro555 vorige week dinsdag.

Vorige week maandag werd het grensgebied van Syrië en Turkije getroffen door zware aardbevingen. De ramp heeft tienduizenden dodelijke slachtoffers tot gevolg en honderdduizenden mensen hebben dringend behoefte aan hulp.