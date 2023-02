‘Onderwereldgodfather’ Greg R. komt niet op vrije voeten

Een van de hoofdverdachten in het omvangrijke liquidatieproces Eris rond de inmiddels verboden motorclub Caloh Wagoh, de 74-jarige Greg R., komt niet op vrije voeten. Het hof Arnhem heeft het verzoek van zijn advocaat Christian Flokstra afgewezen. R. wordt gezien als een soort godfather en prominent lid van de motorclub. De rechtbank veroordeelde hem, na een eis van levenslang, tot zes jaar en negen maanden cel. Flokstra vroeg hem – in ieder geval voorlopig – vrij te laten “gezien zijn leeftijd en broze gezondheid”, maar vanwege de eerdere veroordeling heeft het hof het verzoek afgewezen.

Deze en vorige week zijn in de beveiligde rechtbank op Schiphol meerdere voorbereidende zittingen geweest in het strafproces Eris, waarin is besproken wat er nog moet gebeuren voordat de zaak in hoger beroep inhoudelijk behandeld kan worden. De komende maanden zullen onder anderen meerdere getuigen worden gehoord, zoals kroongetuige Tony de G. Mede dankzij zijn verklaringen kwam de strafzaak in een stroomversnelling. De bedoeling is dat de inhoudelijke behandeling begin volgend jaar is.

Eris gaat over vijf moorden en meerdere pogingen daartoe. In het proces is aan vier verdachten een levenslange gevangenisstraf opgelegd door de rechtbank Midden-Nederland medio vorig jaar. De rechtbank sprak in het vonnis van “een criminele organisatie, die zich fulltime met het plegen van liquidaties bezighield, zo nodig 24 uur per dag”. De berichten waarin werd gesproken over de moordplannen waren “huiveringwekkend”.

Veel moordopdrachten kwamen volgens de rechtbank vermoedelijk van Ridouan Taghi en werden uitgezet bij de organisatie “die over leven en dood meende te kunnen beschikken” en waarin Delano – Keylow – R. “een spilfunctie had”. “Hij zag liquidaties als een verdienmodel.” Delano R. kreeg een levenslange gevangenisstraf opgelegd, net als Feno D., Jermaine B. en Ferrel T. Kroongetuige De G. is veroordeeld tot de relatief lage straf van tien jaar cel, in ruil voor zijn bekentenissen.

De vermeende moordopdrachtgever Taghi stond overigens niet terecht in Eris, maar wel in het andere megaproces Marengo. Daarin is vorig jaar tegen hem en vier medeverdachten een levenslange gevangenisstraf geƫist.