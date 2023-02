Thomas Erdbrink, Yeliz Çiçek en Jan van Zanen in belpanel Giro555

Thomas Erdbrink, Nicolette van Dam en Edson Da Graça zijn enkele van de 200 BN’ers die woensdag in het belpanel zitten tijdens de landelijke actiedag voor Giro555 in Beeld & Geluid in Hilversum. Ook Daphne Bunskoek, Art Rooijakkers en Yeliz Çiçek nemen plaats in het actiecentrum, net als burgemeesters Jan van Zanen en Ahmed Aboutaleb.

Om 05.55 uur is de actiedag voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië afgetrapt. Radiozenders NPO FunX en NPO 3FM beten het spits af met een gezamenlijke ochtendshow. De hele dag wordt op radio, televisie en sociale media verslag gedaan van de actie. Woensdagavond is er een live-uitzending op NPO 1, een samenwerking van NPO, RTL en Talpa, waarna de voorlopige eindstand duidelijk wordt. De presentatie is in handen van Chantal Janzen.

Even na 06.00 uur werd een nieuwe tussenstand bekendgemaakt. Tot nu toe is op Giro555 ruim 28,6 miljoen euro opgehaald. Maandag stond de teller nog op bijna 25 miljoen euro. De landelijke actie is bedoeld om geld in te zamelen voor noodhulp als onderdak, kleding, medische zorg en voedsel voor de getroffenen.