Tussenstand Giro555 voor Turkije en Syrië is ruim 28,6 miljoen euro

De opbrengst op Giro555 voor de aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië is opgelopen tot ruim 28,6 miljoen euro, meldt Michiel Servaes, actievoorzitter van Giro555, woensdagmorgen. De landelijke actie is bedoeld om geld in te zamelen voor noodhulp als onderdak, kleding, medische zorg en voedsel voor de getroffenen.

In totaal is er tot nu toe 28,626.928,80 euro binnengekomen bij Giro555. De samenwerkende hulporganisaties openden Giro555 vorig week dinsdag. De laatst gemelde tussenstand van Giro555 was van maandag, toen was er bijna 25 miljoen euro binnen.

In Beeld & Geluid in Hilversum is om 05.55 uur de nationale actiedag van Giro555 voor de getroffenen van de aardbevingen begonnen. De radiozenders NPO FunX en NPO 3FM trapten af met een gezamenlijke ochtendshow. Meer dan 170 bekende Nederlanders, vertegenwoordigers uit de Turkse en Syrische gemeenschap en religieuze leiders helpen mee in het belpanel of op sociale media.

Rond 13.30 uur wordt de volgende voorlopige tussenstand van Giro555 bekendgemaakt en om 20.30 uur begint de live-uitzending op NPO1. Chantal Janzen is presentator en Jeroen Pauw en Eva Jinek voeren de gesprekken aan tafel. Fidan Ekiz is tafeldame. Rond 22.15 uur wordt de voorlopige eindstand van Giro555 bekendgemaakt.

Vorige week maandag werd het grensgebied van Syrië en Turkije getroffen door zware aardbevingen. Inmiddels zijn tienduizenden dodelijke slachtoffers geteld. Honderdduizenden mensen hebben dringend behoefte aan hulp. De hulporganisaties achter Giro555 zijn zelf of via lokale partners in het gebied aanwezig. Zij bieden directe noodhulp, zoals medische zorg, eten en onderdak.