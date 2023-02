Artiesten in Paradiso in actie voor slachtoffers aardbevingen

Nederlandse artiesten met Turkse, Koerdische en Syrische roots komen donderdagavond in actie voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. De artiesten treden op in poppodium Paradiso in Amsterdam om geld op te halen.

Onder anderen zangeres Naaz en de Amsterdamse band Altın Gün staan op het podium tijdens het benefietconcert, genaamd Benefiet Turkije & Syrië. De presentatie van de avond is in handen van Yesim Candan. Ook onder anderen schrijvers Özcan Akyol en Nazmiye Oral leveren een bijdrage.

De volledige opbrengst van het evenement in Amsterdam, dus ook de opbrengst van drankjes en de garderobe, gaat naar Giro555. Op de landelijke actiedag van Giro555 op woensdag is bijna 89 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen.