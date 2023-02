Schoonheid is niet alleen een ethisch concept maar heeft nogal wat maatschappelijke gevolgen. Volgens onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is een mooi uiterlijk bijvoorbeeld een betere sleutel tot succes dan een diploma. En wie aan een nieuwe baan begint, kan er volgens een ander onderzoek ook maar beter goed uitzien. Maar liefst 62 procent van de werkende Nederlanders beoordeelt een nieuwe collega op zijn of haar uiterlijk.

Sociale media en beeldvergaderen

We kennen een mooi persoon blijkbaar allerlei positieve eigenschappen toe; mooie mensen zijn slimmer, socialer, meer extravert, inlevend etc. Volgens de Amerikaanse bestseller Beauty pays: Why attractive people are more successful hebben mooie mensen over het algemeen betere loopbaanperspectieven, verdienen ze meer en doen ze het beter op de relatiemarkt.

Mensen zijn zich door sociale netwerk-apps zoals Instagram of Facebook en door de vele videovergaderingen de laatste jaren nog veel meer bewust van hoe ze er uitzien. Recente trends in de plastische chirurgie en de toename aan cosmetische ingrepen worden dan ook vaak geassocieerd met de opkomst van social media.

Aantal cosmetische ingrepen toegenomen

Ook in Nederland is het aantal cosmetische ingrepen de laatste jaren flink toegenomen. Van 2016 tot en met 2019 steeg volgens onderzoek van Het Erasmus MC het aantal fillerbehandelingen bijvoorbeeld met 17,5% tot ruim 450.000. Met de komst van corona werden mensen door alle online vergaderingen de hele dag geconfronteerd met hun eigen fysieke tekortkomingen zoals een wijkende haarlijn, hangende oogleden of wallen.

Onze ‘visuele’ cultuur zorgt er dus eigenlijk dat we steeds kritischer worden op ons uiterlijk. We vonden en vinden onszelf er vaak vermoeid en afgetobd uitzien op het beeldscherm. En eerlijk gezegd, een ooglidcorrectie kan dan een welkome oplossing zijn. Maar ook de groeiende online porno-industrie heeft gezorgd voor een ideaalbeeld van de vulva, penis en borsten. Als je er van onderen of van boven niet zo uit ziet kun je flink onzeker worden in een amoureuze relatie en bijvoorbeeld verlangen naar een borstvergroting of schaamlipcorrectie.

Zelfverzekerd en gelukkig

Maar relativerend, om een baan te bemachtigen of een liefdesrelatie aan te gaan, hoef je natuurlijk geen supermodel te zijn. Het is volgens kenners namelijk vooral belangrijk hoe je je presenteert. Denk daarbij aan een fris en verzorgd uiterlijk, helder stemgeluid en een zelfverzekerde lichaamstaal. En daar kan een cosmetische ingreep natuurlijk wel bij helpen. Zware oogleden kunnen je er immers chronische vermoeid laten uitzien en zelfs voor hoofdpijn zorgen. En een afwijkend lichaamsdeel kan je soms flink onzeker maken, zeker als je intiem bent met iemand.

Volgens recent onderzoek van 3Vraagt is het grootste deel (79 procent) van de respondenten tevreden met het resultaat. Twee derde (64 procent) zegt dat ze ook gelukkiger zijn geworden door de ingreep. “Ik was relatief jong, maar het was een ontzettend goede keuze”, zegt een deelneemster die haar borsten liet vergroten. “Eerder durfde ik echt niet in bikini omdat ik gewoon geen borsten had. Door de ingreep voel ik me veel vrouwelijker.”

Toch zegt ook iemand die zelf een ingreep heeft ondergaan: “Je moet niet denken dat je problemen opgelost zijn als je één ding verandert. Je loopt het risico dat je onzeker wordt over iets anders als je iets hebt laten doen: je moet jezelf een keer echt goed genoeg gaan vinden.”