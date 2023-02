Minister Yeşilgöz dankbaar voor ‘indrukwekkend’ werk USAR

Minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) heeft het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR bedankt voor zijn inzet na de zware aardbevingen in Turkije. Ze noemde de prestatie “heel indrukwekkend”. Het team was vlak daarvoor geland op vliegbasis Eindhoven.

“Ik weet zeker dat ik namens alle mensen in Turkije en namens alle mensen in Nederland spreek als ik zeg dat ik ontzettend onder de indruk ben van jullie prestatie. We weten hoeveel mensen jullie hebben kunnen redden”, begon Yeşilgöz, die het kort wilde houden “want jullie familie wacht op jullie”. Volgens haar mag het team trots op zichzelf zijn. “Ik probeer me voor te stellen wat het met jullie doet om te zien dat een land zo verwoest is en zoveel mensen niet gered konden worden. Maar wat jullie hebben gedaan had geen seconde beter of meer gekund. Jullie hebben zoveel verschil kunnen maken in mensenlevens.”

Ook de ambassadeur van Turkije, Selçuk Ünal, sprak een kort woord van dank richting de teamleden voordat zij herenigd werden met familie en vrienden. Hij prees de moed van het team en de “eindeloze welwillendheid”. “Jullie hebben niet alleen levens gered, maar ook families bij elkaar gebracht”, zei hij. De ambassadeur bedankte verder Nederland voor de gulle giften op Giro555 voor de slachtoffers van de aardbevingen.

Voorafgaand aan de toespraken van Yeşilgöz en Ünal richtte ook de landelijke USAR-commandant Arjen Littooij zich tot het team. Hij sprak van een “buitengewone prestatie waar jullie trots op mogen zijn”. En hoewel de inzet erop zit, is die nog niet over, zo zei hij. “Herinneringen, beelden en geluiden zijn onuitwisbaar. Het is een ervaring voor het leven.” Eerder had Littooij het al over “de zwaarste maar ook succesvolste inzet in de afgelopen twintig jaar”. De teamleden hebben nazorg aangeboden gekregen.

Het USAR-team, bestaande uit 65 leden en acht hulphonden, reisde vorige week af naar Turkije om te zoeken naar overlevenden van de zware aardbevingen. Ze redden twaalf mensen en een hond uit het puin.