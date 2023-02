USAR-reddingsteam krijgt psychische nazorg na inzet Turkije

De leden van het zoek- en reddingsteam USAR krijgen na hun inzet in het door aardbevingen getroffen Turkije nazorg. Zo reisden er een psycholoog en een arts naar Spanje, waar het team de afgelopen dagen verbleef. “Ze zijn daar allemaal gezien en hebben ook een-op-eengesprekken gevoerd”, zegt Erik Matthijsen, teamleider van het medische team.

Ook is er een gesprek gevoerd met het hele team en hebben ze dinsdagavond samen op tv naar de documentaire Oranje Helmen in Turkije gekeken, waarin hun werk in beeld werd gebracht. USAR-commandant Arjen Littooij, die ook in Spanje was, sprak eerder van “de zwaarste maar ook succesvolste inzet in de afgelopen twintig jaar”.

Het team keert donderdagmiddag terug in Nederland. Ze reisden vorige week af naar de zwaar getroffen regio Hatay en redden twaalf mensen en een hond uit het puin. Maandag droegen ze de werkzaamheden over aan andere teams, waarop ze nog enkele dagen konden bijkomen op een niet nader genoemde plek in Spanje.

Volgens Matthijsen zijn de leden nu verplicht drie dagen vrij. Vanaf maandag gaan ze weer aan het werk. De teamleider zei dat hij bij eerdere inzetten nog niet heeft meegemaakt dat mensen hiertoe niet in staat waren.

Na twee tot drie weken neemt de psycholoog nogmaals contact op met alle mensen om te horen hoe het met hen gaat. Ook binnen de afzonderlijke disciplines – het team bestaat uit medewerkers van politie, brandweer, ambulancediensten en defensie – krijgen ze volgens Matthijsen nog ondersteuning.

In juni bestaat USAR 20 jaar en volgens de teamleider zal er dan een bijeenkomst zijn. Hij verwacht dat ook dan zal worden stilgestaan bij de inzet in Turkije.