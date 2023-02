Weer vijf uithalers aangehouden op de Rotterdamse Maasvlakte

De douane heeft woensdagavond vijf uithalers aangehouden op de Rotterdamse Maasvlakte, meldt de politie donderdag. Het gaat om twee mensen van 18 en 27 jaar uit Amsterdam, een 24-jarige uit Zeist en iemand van 16 en een ander van 20 uit Rotterdam. Ook de 30-jarige chauffeur uit Vlissingen die de uithalers in een container de terminal in probeerde te smokkelen is aangehouden.

De douane ontdekte de uithalers en de chauffeur toen ze de terminal op de Maasvlakte opreden. Na de ontdekking werden ze overgedragen aan de politie. Criminelen zetten uithalers op haventerreinen in om containers open te breken en daar drugs uit te halen.