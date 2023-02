Amsterdam komt met steunpunt voor Holocausteducatie

De gemeente Amsterdam gaat samen met de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) een steunpunt opzetten voor scholen. Die kunnen daar terecht met vragen over Holocausteducatie en antisemitisme. Dat heeft de gemeente vrijdag bekendgemaakt.

Het steunpunt kan onder meer verwijzen naar verschillende lesmethodes maar ook pedagogische ondersteuning aanbieden om het bespreken van de Holocaust eenvoudiger te maken. De NCAB en de gemeente Amsterdam gaan praten met het Amsterdamse onderwijsveld en experts over de invulling van het steunpunt.

Eddo Verdoner, de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding, is blij dat Amsterdam hierin de voortrekkersrol neemt. “Holocausteducatie is een cruciaal onderdeel in de strijd tegen antisemitisme, discriminatie en uitsluiting. Deze donkere periode van onze geschiedenis mag aan geen enkele leerling voorbijgaan. Het is daarom van belang te bezien hoe we hulp aan docenten, die dat vragen, zo laagdrempelig mogelijk kunnen organiseren.”