Bewoners appartementencomplex Eibergen niet terug na brand

Bewoners van een appartementencomplex aan de Koningsbult in Eibergen in de Gelderse gemeente Berkelland kunnen de nacht niet thuis doorbrengen na een autobrand in een parkeergarage onder het complex vrijdagavond. Het gaat om zo’n twintig mensen, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Voor de mensen die niet terecht kunnen bij vrienden of familie wordt een slaapplek geregeld. Bij de brand raakte niemand gewond. Een persoon is door de brandweer met een ladder van het balkon gehaald.

De garage heeft “behoorlijk” wat rookschade opgelopen, aldus de woordvoerder. “Die rook is ook op de galerij terechtgekomen, dat zijn we aan het ventileren.” Ook voert de brandweer koolmonoxidemetingen uit. Behalve rookschade zijn ook water- en elektriciteitsleidingen die via de garage naar de woningen lopen beschadigd.

Een auto is volledig uitgebrand, drie anderen raakten beschadigd. Rond 21.15 uur meldde de veiligheidsregio dat de brand onder controle was. De oorzaak van de brand is nog onbekend.