Donaties gemeenten blijven oplopen, bedrag nu ruim 9 miljoen euro

Ook na de landelijke actiedag voor Giro555 blijven gemeenten geld doneren voor noodhulp na de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië. Het totaalbedrag is vrijdag opgelopen tot boven de 9 miljoen euro. De meeste gemeenten geven 1 euro per inwoner. Dat betekent dat de gemeenten nu voor meer dan de helft van de Nederlanders geld hebben gegeven.

Ongeveer 125 van de 342 gemeenten hebben tot nu toe laten weten dat ze geld geven. De grootste bijdragen komen van de vier grote steden: Amsterdam (905.000 euro), Rotterdam (664.000 euro), Den Haag (550.000 euro) en Utrecht (362.000 euro). Ook Eindhoven, Tilburg, Nijmegen, Apeldoorn, Haarlem, Arnhem, Haarlemmermeer, Enschede en Amersfoort geven meer dan 150.000 euro.

Zutphen geeft 2 euro per inwoner, omdat zeker twee inwoners van die stad om het leven zijn gekomen door de aardbevingen. Zandvoort doneert 1,50 euro voor elke inwoner en Eijsden-Margraten 50 cent. Bunschoten (10.000 euro) en Oostzaan (1000) hebben niet gekeken naar het aantal inwoners om hun bijdrage uit te rekenen. In Leeuwarden, een stad met ruim 127.000 inwoners, zamelden gemeente-ambtenaren 3202 euro in, en de gemeente heeft in de buidel getast om dat te verdubbelen naar 6404 euro.

Ook enkele provincies hebben bijgedragen. Groningen doneert 150.000 euro. Eerder kreeg Giro555 bijdragen van Drenthe (250.000 euro), Zuid-Holland (156.803 euro) en Noord-Holland (150.000 euro).

De teller voor Giro555 stond woensdag, bij de meest recente tussenstand, op ruim 88,9 miljoen euro. Sinds 2010 brachten alleen de acties voor Haïti (111 miljoen euro in 2010) en Oekraïne (175,5 miljoen euro in 2022) meer geld op.