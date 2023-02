Hoekstra: bericht binnendringers parlement Suriname verontrustend

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) vindt het “buitengewoon” verontrustend dat antiregeringsdemonstranten vrijdag het Surinaamse parlementsgebouw zijn binnengedrongen, zo laat hij weten op Twitter.

“Nederland staat schouder aan schouder met Suriname als het gaat om het hooghouden van democratische waarden en de rechtsstaat”, vervolgt de bewindsman.

Kamerlid Ruben Brekelmans (VVD) trekt de parallel met de bestormingen van de parlementen van de Verenigde Staten (2021), Irak (2022) en BraziliĆ« (2023). “Steeds vaker bestormen en vernielen demonstranten het parlement”, tweet hij. “Een zorgelijke ontwikkeling voor de democratie.”

Een aanvankelijk vreedzaam protest op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo mondde vrijdag uit in een chaotische situatie. Daarbij heeft de politie traangas ingezet en waarschuwingsschoten gelost. Ook zijn betogers het Assembleegebouw binnengedrongen, waar het parlement is gehuisvest.