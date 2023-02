Kaag: Weerwind kan ondanks fouten met dienstauto minister blijven

De fouten die Franc Weerwind als burgemeester van Almere heeft gemaakt bij het gebruik van zijn dienstauto zijn voor het kabinet geen reden om hem naar huis te sturen. Op de vraag of Weerwind minister kan blijven, had vicepremier Sigrid Kaag een bondig antwoord: “Ja.”

Weerwind (Rechtsbescherming) heeft in zijn tijd als burgemeester zijn dienstauto vijf jaar lang gebruikt voor privĂ©ritten en nevenfuncties, terwijl dat niet mag. “Het is denk ik belangrijk dat u ook verwijst naar de verklaring die hij zelf heeft afgegeven”, zei Kaag tijdens de wekelijkse persconferentie na de ministerraad op een vraag hierover. Weerwind heeft donderdagavond zelf gezegd dat hij meewerkt aan het “herstellen van deze omissie” en dat hij de fout betreurt. Hij stelde melding gemaakt te hebben van de ritten, en niet geweten te hebben dat hij de regels overtrad.

“Er is integriteitsbeleid vanuit BZK en richtlijnen voor gemeentes”, zei Kaag, verwijzend naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze wilde niet ingaan op de vraag of Weerwinds fouten een probleem zijn voor D66, waarvan Weerwind lid is en Kaag de leider.

Weerwind was burgemeester vanaf 2015 tot hij vorig jaar minister werd. Daarna werd hij in Almere tijdelijk opgevolgd door oud-minister van Defensie Ank Bijleveld. Zij bracht het nieuws over Weerwinds fouten naar buiten. Dat deed zij daags voordat haar opvolger bekendgemaakt werd. Het kabinet heeft in de ministerraad de partijloze burgemeester van Zwijndrecht Hein van der Loo benoemd. Die begint op 8 maart aan zijn nieuwe baan.