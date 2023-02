Nederland en België schakelen reder in om drugsmaffia te bedwingen

Nederland en België doen in de strijd tegen steeds machtiger drugsbendes een beroep op containerrederijen in de havens van Rotterdam en Antwerpen. Zij moeten bijvoorbeeld containers beter gaan beveiligen en helpen ze te volgen om smokkelwaar te kunnen onderscheppen. Ministers van beide landen tekenen vrijdag een reeks afspraken met de vijf belangrijkste reders.

De drugssmokkel in de twee belangrijkste havens van Europa neemt hand over hand toe en de bendes gaan steeds brutaler en gewelddadiger te werk. In Antwerpen woedt al maanden een drugsoorlog, die vorige maand een 11-jarig meisje het leven kostte. Politici als de Belgische justitieminister Van Quickenborne en zijn Nederlandse oud-collega Grapperhaus worden ernstig bedreigd. Volgens verantwoordelijk Eurocommissaris Johansson gaat van de drugsmaffia even veel gevaar uit als van het terrorisme.

De overheid kan het niet alleen af om de machtige miljardenindustrie eronder te krijgen, vinden de Nederlandse en Belgische regering. Containervervoerders moeten hun verantwoordelijkheid nemen en meer doen. Anders kan hun uiteindelijk weleens de toegang tot de havens worden ontzegd.

De ministers Yesilgöz (Justitie) en Harbers (Infrastructuur) en staatssecretaris De Vries (Douane) en hun Belgische collega’s spreken vrijdag onder meer met de reders af dat die containers op termijn gaan voorzien van een digitaal zegel, waardoor er een alarm afgaat als het onderweg verbroken wordt. Dat moet het onmogelijk maken om onderweg van Zuid-Amerika naar Rotterdam of Antwerpen bijvoorbeeld cocaïne te verstoppen tussen een vracht bananen. Wie een container komt afhalen moet zich gaan identificeren met een vingerafdruk. Die is niet, zoals de nu soms gebruikte pincodes, stiekem door te spelen of te kraken. Verder moet havenpersoneel beter worden nagetrokken, moeten reders gaan helpen containers op hun reis over de wereld te volgen en moeten ze meer informatie gaan delen om verdachte patronen te herkennen.

De overeenkomst met de vier wereldwijd toonaangevende reders MSC, Maersk, CMA CGM en HAPAG Lloyd en de grote Nederlandse koelrederij Seatrade wordt vrijdagmiddag in Antwerpen getekend. Het is de bedoeling om later ook met de haventerminals afspraken te maken.