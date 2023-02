NS-topman wil meer ruimte voor aanpakken agressie tegen personeel

Personeel van de Nederlandse Spoorwegen kreeg het afgelopen jaar vaker te maken met agressie. Het vervoerbedrijf meldt 965 incidenten op stations, in winkels en in treinen, vooral nadat mensen werden gewezen op de huisregels of bij het controleren van het vervoerbewijs. Daarbij werden medewerkers bedreigd (349), bespuugd (181) en kregen ze te maken met lichamelijk geweld (256). In 2021 ging het om 744 incidenten. Onacceptabel, vindt president-directeur Wouter Koolmees de toename. “Ik roep dan ook iedereen op: laat mijn collega’s met rust.”

Koolmees wil dat NS-veiligheidsmedewerkers de identiteit kunnen controleren van geweldplegers en personen die voor overlast in het openbaar vervoer zorgen. Diefstal, mondelinge en fysieke agressie en ook toegenomen wapenbezit. NS-personeel heeft ermee te maken, maar kan en mag er niet op handhaven. Dat is werk van de politie. Koolmees roept de overheid op om NS-veiligheidsmedewerkers snel toegang te geven tot het rijbewijsregister, zodat zij de identiteit kunnen vaststellen van iemand die geen papieren bij zich heeft. Nu moet de politie nog worden gebeld om dat te doen.

Ook denkt Koolmees het werk van de politie te kunnen verlichten als NS-veiligheidsmedewerkers de identiteit mogen achterhalen van mensen die zonder paspoort in Nederland verblijven en problemen veroorzaken in stations en treinen. “Hoe eerder je weet wie je voor je hebt, hoe minder snel een situatie uit de hand kan lopen”, meent hij.

De pas aangetreden topman “is zich rot geschrokken” van verhalen die hij hoorde van onder anderen machinisten, schoonmakers en conducteurs. “Mijn collega’s zetten zich in voor een prettige reis voor de ruim 1 miljoen reizigers die dagelijks met de trein gaan. Dat de verharding in de maatschappij steeds vaker leidt tot agressie naar mijn collega’s, maar ook naar politie en andere hulpverleners, vind ik verwerpelijk.” Volgens NS-cijfers liepen afgelopen jaar 220 medewerkers letsel op door agressie. In de meeste gevallen (198) ging het om een medewerker veiligheid en service die een verwonding opliepen bij de aanhouding van iemand.

NS trof al diverse maatregelen om overlast en incidenten tegen te gaan. Zo worden sinds juli 2022 camerabeelden in treinen op trajecten waar regelmatig problemen zijn live uitgekeken, kunnen mensen in de NS-meldkamer een collega op afstand bijstaan en helpt een app om sneller boetes uit te schrijven. Ook zijn bijvoorbeeld op de stations Rotterdam Centraal, Amsterdam Centraal en Weert beveiligers met honden ingezet en zijn er op station Maarheeze ingangscontroles.