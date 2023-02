OM komt met strafeis tegen Saïd R., vermeende rechterhand Taghi

Het Openbaar Ministerie komt vrijdag met de strafeis tegen Saïd R., de vermeende handlanger van Ridouan Taghi, in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Tegen de medeverdachten, onder wie Taghi, is medio vorig jaar al geëist. De zaak tegen R. liep achter op de rest, onder meer omdat hij vastzat in Colombia en de strafzaak al was begonnen zonder dat hij aan Nederland was uitgeleverd.

Afgelopen dinsdag was nog een voorbereidende zitting in de zaak van R. Zijn advocaten vroegen toen of het requisitoir wel kon doorgaan, omdat er nog meerdere losse eindjes zijn. Een van de kwesties die bijvoorbeeld nog speelt is over de voorwaarden waaronder Colombia R. aan Nederland heeft uitgeleverd. Volgens de advocaten van R. hadden de Colombiaanse autoriteiten laten weten dat R. enkel naar Nederland mocht als hij geen levenslange gevangenisstraf zou krijgen. Volgens het OM, dat waarschijnlijk de langste straf gaat eisen, klopt dat niet. Duidelijkheid is hier nog altijd niet over.

De rechter gaf echter aan door te willen en mocht er op een later moment nieuwe informatie binnenkomen, dan zal daarnaar gehandeld worden.

R. (50) werd in februari 2020 opgepakt in Colombia, nadat hij jarenlang internationaal werd gezocht. In december 2021 is hij aan Nederland uitgeleverd. Hij is een van de hoofdverdachten in het omvangrijke Marengo-proces, waarin tegen onder anderen Taghi en medeverdachten een levenslange gevangenisstraf is geëist.

De advocaten van de medeverdachten hebben inmiddels hun pleidooien afgerond, de advocaten van R. zijn waarschijnlijk in mei aan de beurt. De rechtbank is van plan in oktober van dit jaar uitspraak te doen in de zaken van alle verdachten.