Politie onderzoekt teksten geprojecteerd op Hemwegcentrale

De politie doet onderzoek naar teksten die afgelopen dinsdag zijn geprojecteerd op de Hemwegcentrale in het Amsterdamse Westelijk Havengebied. Het gaat onder meer om de teksten ‘Love And Make White Babies’ en ‘RIP Dresden’, bevestigt een woordvoerder van de politie vrijdag na berichtgeving van Het Parool. De teksten waren enkele minuten te zien op de Hemwegcentrale, maar de projectie is ook te zien op een filmpje dat rondgaat op Telegram.

‘RIP Dresden’ is volgens Het Parool een verwijzing naar het bombardement op Dresden in de nacht van 13 op 14 februari 1945 door de geallieerden. In extreemrechtse kringen wordt dat bombardement als een oorlogsmisdaad beschouwd.

Vorige week werd enkele minuten de tekst ‘Anne Frank, uitvinder van de balpen’ geprojecteerd op de voorzijde van het Anne Frank Huis. De tekst is een verwijzing naar een complottheorie die de echtheid van het dagboek van Anne Frank in twijfel trekt. Burgemeester Femke Halsema noemde die projectie “onversneden antisemitisme”. Het Anne Frank Huis heeft aangifte gedaan.

De gemeente heeft nog niet gereageerd op de projectie op de Hemwegcentrale.