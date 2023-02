Reddingshond van Signi vindt nog teken van leven in puin Turkije

Een reddingshond van stichting Signi heeft in de nacht van donderdag op vrijdag in het door aardbevingen getroffen Hatay in Turkije nog een overlevende of mogelijk meerdere overlevenden gevonden onder het puin. Nadat de tekenen van leven werden gelokaliseerd, gingen reddingsploegen aan de slag, zegt Esther van Neerbos van Signi.

Rond middernacht kreeg het team, dat bestaat uit vijf personen en vijf honden, melding van de situatie. Na gebruik van warmtecamera en de inzet van de hond Power werden tikgeluiden en gekreun waargenomen van onder het puin. Omdat het Signi-team weer weggeroepen werd om elders te speuren naar vermiste personen is het ze nog onduidelijk of de reddingsoperatie is geslaagd.

Het team is sinds zaterdag actief geweest in de getroffen regio. Afgelopen woensdag nog kon Signi melden zo’n tien lichamen vanonder het puin vandaan te hebben gehaald. Op dit moment is de reddingsploeg op het vliegveld van Adana in afwachting van de terugvlucht die zaterdag halverwege de dag gepland staat.

Terugblikkend op de zoek- en reddingsactie in Turkije zegt Van Neerbos dat ze erg dankbaar is dat ze het mocht doen. De situatie ter plaatste noemt ze rampzalig. “Het is een race tegen de klok om overlevenden nog uit het puin te halen. Iedereen trekt aan je, want men wil ook graag dat doden ge├»dentificeerd worden.” Het team heeft in de afgelopen week ook heel veel doden gevonden, aldus Van Neerbos.

Het was sinds 2013 in de Filipijnen, dat werd getroffen door een tyfoon, voor het eerst dat Signi in het buitenland werd ingezet bij een grote ramp.