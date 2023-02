Slippers niet weg te denken uit de zomer-/lentetrend 2023

Volgens JAN is de grootste modetrendsvoor de lente/zomer van 2023 de kleur rood. Rood is de kleur van de liefde én men kon op de catwalk van verschillende grote merken deze kleur al spotten. Ook transparante kleding met doorschijnende stoffen zullen veelvuldig gedragen gaan worden. Transparante kleding heb je in zowel donkere als lichte kleuren en daar kun je dus alle kanten mee op. Tierelantijnen toevoegen aan je outfit wordt ook hét ding om te doen, schrijft JAN. Eerder zag men de minimalistische look, nu juist de zwierige, romantische. Een heel andere trend is echter de spijker op spijker (double denim) dat waarschijnlijk veelvuldig gedragen kan worden.

De keuze is reuze

Allemaal mooie trends en menig kledingfanaat fantaseert al wat hij of zij komende zomer wil gaan dragen. Maar wat echt niet aan een zomeroutfit kan ontbreken zijn slippertjes! Juist als het aankomt op slippers is de keuze enorm groot. Natuurlijk is er een verscheidenheid aan kleuren. Om aan te sluiten bij de komende trend kan bijvoorbeeld worden gekozen voor een rode slipper. Naast de kleur zijn er echter een tal van eigenschappen waar slippers aan kunnen voldoen om een goede slipper voor de zomer te vormen.

Comfortabele steun

Veel slippers zijn te plat om goede steun aan de voeten te geven. Dit kan zere voeten of een zere rug tot gevolg hebben. Zeker als het plan is om een hele dag op slippers te lopen is het dan ook een optie om te kijken naar slippers met een goed voetbed. Zo meldt allesoverschoenen.nl dat slippers als Birkenstock een comfortabel voetbed heeft, waardoor men veel minder last heeft van vermoeide en zere voeten, rug en knieën.

Teenslippers

Mocht men slippers willen aanschaffen waar ondersteuning minder belangrijk is omdat de slipper enkel zijn voor een dagje strand of zwembad bijvoorbeeld, dan is er ook een overvloed aan keuze. Teenslippers zijn platter, zitten losser en geven daarmee vaak ook het bekende flipflopgeluid. Mooiste-strand.nl meldt bijvoorbeeld dat Havaianas in de top drie beste slippers staan voor zowel volwassenen als kinderen. Ook badslippers een goede optie. Zeker als er op de camping een zwembad aanwezig is!

Voordeliger kopen

Slippers kopen in de zomer is uiteraard prijziger dan eerdere aanschaf van slippers. Voor kleding is het met een kleine portemonnee is altijd slim om een aanschaf buiten het seizoen te doen. Met de tips in dit artikel kan men nu een goede keuze maken voor komende zomer. Met het huidige weer kunnen slippers in de lente echter ook al goed van pas komen!