Treinen tussen Den Haag en Rotterdam weer volgens dienstregeling

Het scheurtje in een wissel bij Schiedam waardoor donderdag problemen ontstonden voor het treinverkeer tussen Den Haag HS en Rotterdam Centraal is verholpen. Een woordvoerder van ProRail laat weten dat het is gerepareerd en alle treinen er weer kunnen rijden.

Het defect werd in de nacht van woensdag op donderdag geconstateerd. In eerste instantie was het de bedoeling het mankement overdag te repareren, maar het lukte ProRail niet op zo’n korte termijn daar voldoende personeel voor te vinden. Daardoor konden treinen overdag blijven rijden tussen Den Haag HS en Rotterdam Centraal, maar wel veel minder dan gebruikelijk.

Uiteindelijk werd de reparatie donderdag na 20.00 uur uitgevoerd, waardoor vanaf dat moment tussen Rotterdam Centraal en Delft geen treinen meer reden. De NS zette bussen in om passagiers toch te vervoeren.