Vattenfall doet aangifte van projectie op Hemwegcentrale

Energiebedrijf Vattenfall doet aangifte van de projectie van extreemrechtse teksten afgelopen dinsdag op de Hemwegcentrale in het Amsterdamse Westelijk Havengebied. “We nemen nadrukkelijk afstand van deze wanstaltige boodschap die online aan onze (uit bedrijf genomen) centrale wordt gekoppeld”, reageert het energiebedrijf in een verklaring. “We hebben de politie ge├»nformeerd hierover, gaan aangifte doen en zullen zelf extra controleren dat dit niet nogmaals gebeurt.”

Het gaat onder meer om de teksten ‘Love And Make White Babies’ en ‘RIP Dresden’, bevestigt een woordvoerder van de politie. De teksten waren enkele minuten te zien op de Hemwegcentrale, maar de projectie is ook te zien op een filmpje dat rondgaat op Telegram. Op het filmpje lijkt de projectie “vanaf de snelweg gedaan te zijn, dus vanaf een plek buiten ons terrein”, aldus Vattenfall.

‘RIP Dresden’ is een verwijzing in extreemrechtse kringen naar het bombardement op Dresden in de nacht van 13 op 14 februari 1945 door de geallieerden. In die kringen wordt het bombardement gezien als een ‘verzwegen oorlogsmisdaad’.

Op het Anne Frank Huis werd vorig week de tekst Anne Frank, uitvinder van de balpen’ geprojecteerd. De tekst is een verwijzing naar een complottheorie die de echtheid van het dagboek van Anne Frank in twijfel trekt. Burgemeester Femke Halsema noemde die projectie “onversneden antisemitisme”. Het Anne Frank Huis heeft ook aangifte gedaan.