Aftrap nieuw seizoen Flikken Maastricht trekt 1,7 miljoen kijkers

De aftrap van het zeventiende seizoen van de serie Flikken Maastricht werd vrijdagavond door bijna 1,7 miljoen mensen bekeken. Dat meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). Daarmee was het programma op NPO 1 het op één na best bekeken programma van de avond.

Victor Reinier en Angela Schijf kruipen ook dit seizoen weer in rollen van rechercheurs Floris Wolfs en Eva van Dongen. “We gaan verder waar de cliffhanger van seizoen 16 ophield, met Eva die oog in oog staat met badguy Eddie”, meldt AVROTROS over het nieuwe seizoen van de politieserie, die zich afspeelt in Maastricht. “Eva en Wolfs moeten nog een laatste keer alles op alles zetten om Eddie achter de tralies te krijgen, maar moeten eerst achterhalen welke crimineel hem al dat geld heeft gegeven.”

De lijst met best bekeken programma’s wordt aangevoerd door het NOS Journaal om 20.00 uur op NPO 1, dat ruim 2 miljoen mensen zagen. De top 3 wordt gecompleteerd door Bij Van Duin op de Achterbank op NPO 1, dat door bijna 1,4 miljoen mensen is bekeken.